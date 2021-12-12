 
مباشر

شاهد.. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي منتخب الجزائر في "الشانزليزيه"

الرياضة

شاهد.. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي منتخب الجزائر في
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxtz

حدثت مواجهات بين الشرطة الفرنسية وبعض مشجعي منتخب الجزائر، الذين خرجوا إلى شارع الشانزليزيه بباريس، أمس السبت، للاحتفال بتأهل "الخضر" لنصف نهائي بطولة كأس العرب.

وتوجه العشرات من مشجعي المنتخب الجزائري إلى الشارع الشهير في العاصمة الفرنسية، للاحتفال بالفوز على المغرب والتأهل للمربع الذهبي لكأس العرب، لكن الاحتفالات لم تمر دون دخول المشجعين في مناوشات مع الشرطة الفرنسية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للشرطة الفرنسية وهي تطارد بعض المشجعين المحتفلين.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا