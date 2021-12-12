أول رد فعل للاتحاد السوري على واقعة صفع المدرب لؤي عثمان للاعب يمني
دانت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري لكرة القدم، تصرف مدرب حراس مرمى منتخب الناشئين، لؤي عثمان، في لقاء اليمن، أمس السبت، ضمن الدور نصف النهائي لكأس غرب آسيا.
وكان لؤي عثمان، تهجم على أحد لاعبي منتخب اليمن، قبل نهاية مباراة الفريقين، وقام بصفعه على وجهه، في مشهد أثار جدلا واسعا.
#نطالب_بمعاقبة_مساعد_مدرب_منتخب_سوريا#اليمن_سورياpic.twitter.com/j0BxGvHXfa— MAQ_YEMEN (@MaqYemen) December 11, 2021
وقالت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري في بيان رسمي: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري، تؤكد رفضها للتصرف الفردي للؤي عثمان، مدرب حراس المرمى في منتخب الناشئين".
وتابع البيان: "صدر قرار فوري بإيقاف عثمان ومنعه من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر".
جدير بالذكر أن المنتخب اليمني للناشئين تأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا، بفضل فوزه على سوريا 2-1.
المصدر: حساب الاتحاد السوري على "فيسبوك"
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