الـ"فيفا" ينشر تدوينة ثم يحذفها.. فهل عادلت الجزائر رقم إيطاليا القياسي؟

أثارت صفحة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، جدلا واسعا، بعدما استعرضت عبر حسابها في "فيسبوك"، أرقام منتخبي الجزائر والمغرب قبيل مواجهتهما، أمس السبت، في كأس العرب.

وكتبت الصفحة التابعة لـ"فيفا" في تدوينتها، أن منتخب المغرب، الذي يشارك بالفريق الرديف في بطولة كأس العرب المقامة حاليا بقطر، يتفوق على نظيره الجزائري، الذي يشارك في البطولة أيضا بالفريق الثاني، من حيث عدد المباريات المتتالية بدون هزيمة، على مستوى المنتخب الأساسي والمحلي والرديف.

وذكرت الصفحة، أن المنتخب المغربي لم ينهزم في آخر 26 مقابلة متتالية، فيما يملك المنتخب الجزائري في سجله 20 مباراة بدون هزيمة. في وقت كانت فيه جل وسائل الإعلام الجزائرية تتحدث عن اقتراب "محاربي الصحراء" من معادلة رقم قياسي تاريخي لإيطاليا، صاحبة أطول سلسلة "بلاهزيمة" لمنتخبات العالم، برصيد 37 مباراة.

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وقبل مباراة المغرب، ذكرت الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية، أن منتخب "الخضر" وصل إلى المباراة رقم 36 تواليا دون تلقي أي هزيمة، بعدما فاز في لقاءين وتعادل في آخر، في ثلاث مباريات بدور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وبعدما خطف منتخب الجزائر، تأشيرة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، إثر فوزه على شقيقه المغربي، بركلات الترجيح (5-3)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2)، عاد الـ"فيفا" ليحذف التدوينة التي نشرها قبل مواجهة المنتخبين الجارين، ليثير التساؤلات والنقاشات حول حقيقة معادلة الجزائر لرقم إيطاليا القياسي.

هل عادلت الجزائر رقم إيطاليا القياسي؟

قال موقع "kooora"، إنه رغم أن بطولة كأس العرب، معترف بها من الاتحاد الدولي للعبة ومنظمة تحت لوائه، إلا أن مشوار المنتخب الجزائري في البطولة، لن يضاف إلى رقم المنتخب الأول الذي يقوده المدرب جمال بلماضي، بـ33 مباراة من دون خسارة.

وأضاف، يحتاج المنتخب الجزائري الأول، لتفادي الهزيمة في خمس مباريات مقبلة، لكسر رقم "الأزوري"، الذي نجح في وقت سابق ببلوغ حاجز الـ37 مباراة بدون خسارة.

ووفقا لموقع "kooora"، فسيكون منتخب "المحاربين"، قادرا على كسر رقم المنتخب الإيطالي، خلال مشاركته في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، المزمع إقامتها بالكاميرون مطلع العام المقبل.

المصدر: "kooora" + وكالات