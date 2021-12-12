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شاهد.. إبراهيموفيتش ينقذ ميلان من الخسارة بتسديدة بهلوانية في الرمق الأخير

الرياضة

شاهد.. إبراهيموفيتش ينقذ ميلان من الخسارة بتسديدة بهلوانية في الرمق الأخير
Reuters
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سجل المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، هدفا بتسديدة بهلوانية، ليمنح فريقه ميلان تعادلا في الرمق الأخير 1-1، مع مضيفه أودينيزي، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس السبت.

وأهدر المهاجم السويدي البالغ عمره 40 عاما، فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل مبكرا، ودفع فريقه الثمن غاليا إذ منح بيتو، التقدم لأودينيزي، في الدقيقة 17.

ورغم الضغط الشديد لميلان بعد الاستراحة، فإنه صنع القليل من الفرص الخطيرة وبدا في طريقه لهزيمة ثالثة في خمس مباريات بالدوري.

ولكن كان لإبراهيموفيتش رأي مختلف، إذ سدد كرة خلفية مذهلة في شباك أودينيزي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليدرك هدف التعادل وينقذ فريقه من خسارة كانت محققة.

وبهذه النتيجة، يتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين، قبل أن يلعب إنتر ميلان صاحب المركز الثاني ضد كالياري في وقت لاحق اليوم الأحد.

في المقابل، تراجع أودينيزي، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه إيزاك ساكسيس بسبب اصطدام مع حارس ميلان، مايك مانيان، قبل صفارة النهاية، تراجع للمركز الـ15 ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات بالمسابقة.

المصدر: وكالات

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