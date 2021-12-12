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بالفيديو.. لاعبو المنتخب الجزائري يرفعون أعلام فلسطين بعد تأهلهم لنصف نهائي كأس العرب

الرياضة

بالفيديو.. لاعبو المنتخب الجزائري يرفعون أعلام فلسطين بعد تأهلهم لنصف نهائي كأس العرب
Reuters beh
لاعبو المنتخب الجزائر يرفعون أعلام فلسطين
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة احتفال لاعبي منتخب الجزائر لكرة القدم بعد تأهلهم مساء السبت للدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ورفع اللاعبون أعلام فلسطين، تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وكان المنتخب الجزائري كسب القمة "المغاربية" ضد نظيره المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما (2-2) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

المصدر: RT

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