بالفيديو.. لاعبو المنتخب الجزائري يرفعون أعلام فلسطين بعد تأهلهم لنصف نهائي كأس العرب
Reuters beh
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة احتفال لاعبي منتخب الجزائر لكرة القدم بعد تأهلهم مساء السبت للدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.
ورفع اللاعبون أعلام فلسطين، تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
#فيديو لاعبو المنتخب الجزائري يرفعون الأعلام الفلسطينية بعد تأهلهم للدور نصف النهائي في بطولة كأس العرب المقامة في قطر. pic.twitter.com/7DNDiD74KZ— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 11, 2021
وكان المنتخب الجزائري كسب القمة "المغاربية" ضد نظيره المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما (2-2) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.
المصدر: RT
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