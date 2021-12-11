تعرف على موعد مباراة قطر والجزائر في "المربع الذهبي" لكأس العرب

ينتظر عشاق بطولة كأس العرب لكرة القدم، بفارغ الصبر المواجهة "الآسيوية الإفريقية" بين منتخبي قطر والجزائر، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الدور قبل النهائي للبطولة التي تستضيفها قطر.

وصعد العنابي القطري بجدارة إلى "المربع الذهبي" للبطولة، بعد فوزه التاريخي على نظيره الإماراتي (5-0) في "الديربي الخليجي" الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.

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بينما تأهل منتخب الجزائر إلى الدور قبل النهائي على حساب نظيره المغربي بعد فوزه عليه في "القمة "المغاربية" بركلات الجزاء الترجيحية (5-3) التي لجأ إليها المنتخبان، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (1-1) وبعد الشوطين الإضافيين (2-2) مساء يوم السبت، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

المصدر: RT