شاهد.. ثلاث دقائق ملتهبة في "موقعة" المغرب والجزائر

تناوب منتخبا الجزائر والمغرب على هز شباك بعضهما بعد مرور ساعة من بداية القمة "المغاربية" الجارية بينهما اليوم السبت، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب لكرة القدم 2021.

ووضع الجزائري ياسين براهيمي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

فيديو | الـVAR يحسم القرار وضربة جزاء للمنتخب الجزائري 🇩🇿 يترجمها ياسين براهيمي إلى هدف في الشباك المغربية 🇲🇦 pic.twitter.com/bYqPyCCsOv — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 11, 2021

ورد المغربي محمد النهيري بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط على استاد الثمامة في الدوحة.

⚽️🥅تعادل سريع وخاطف لأسود الأطلس من ضربة رأس متقنة من الظهير الأيسر محمد نهيري 🇲🇦 pic.twitter.com/LX2x7zuGh9 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 11, 2021

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المصدر: RT