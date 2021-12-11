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شاهد.. ثلاث دقائق ملتهبة في "موقعة" المغرب والجزائر

الرياضة

شاهد.. ثلاث دقائق ملتهبة في
Reuters /Ibraheem Al Omari
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تناوب منتخبا الجزائر والمغرب على هز شباك بعضهما بعد مرور ساعة من بداية القمة "المغاربية" الجارية بينهما اليوم السبت، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب لكرة القدم 2021.

ووضع الجزائري ياسين براهيمي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

ورد المغربي محمد النهيري بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط على استاد الثمامة في الدوحة.

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المصدر: RT 

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