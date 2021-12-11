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محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على فريق أسطورته جيرارد (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على فريق أسطورته جيرارد (فيديو)
Reuters RUSSELL CHEYNE
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حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه أستون فيلا بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره لنجمه المصري محمد صلاح الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد"، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

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ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 37 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي تغلب بدوره على ضيفه فريق وولفرهامبتون وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق على ملعب "الاتحاد".

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، بقيادة ستيفن جيرارد أسطورة "الريدز" السابق، عند 19 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر حتى الآن، على سلم الترتيب، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT 

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