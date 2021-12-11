مانشستر سيتي يخرج من عنق الزجاجة أمام خصم يلعب بـ10 لاعبين

خرج فريق مانشستر سيتي من عنق الزجاجة أمام ضيفه وولفرهامبتون (1-0) اليوم السبت، وذلك في المباراة الافتتاحية لمنافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ هدف الفوز اليتيم لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

ولعب وولفرهامبتون بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بعد طرد مهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيز، الذي تلقى بطاقتين صفراوين الأولى خلال نحو دقيقة واحدة والثانية بعد خطأ ساذج في منتصف الملعب، عندما كان زمن الشوط الأول للقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "الاتحاد".

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز إلى 38 نقطة، وابتعد بصدارة الدوري بفارق 4 نقاط أمام ليفربول، قبل مباراته في وقت لاحق من مساء اليوم أمام ضيفه أستون فيلا، على ملعب "أنفيلد".

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر حتى الآن، على سلم ترتيب "البريمير ليغ" بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT