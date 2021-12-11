مدرب مانشستر يونايتد يثير الشكوك حول إمكانية بقاء بوغبا مع الفريق

أثار مدرب مانشستر يونايتد الجديد، الألماني رالف رانغنيك، الشكوك حول إمكانية بقاء لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، في صفوف فريقه إلى ما بعد انتهاء عقده في 30 يونيو 2022.

ويستطيع بوغبا، التفاوض مع أي ناد اعتبارا من الأول من يناير المقبل، لكن رانغنيك، أشار إلى أنه لا يريد إقناع أي لاعب بالبقاء إذا كان لا يريد ذلك.

وأضاف رانغنيك خلال حديثه لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "يتعين على كل لاعب أن يرغب في اللعب والبقاء في صفوف ناد مثل مانشستر يونايتد. وإذا لم يكن اللاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد على المديين المتوسط والطويل، فلا أعتقد أنه من المجدي إقناعه بتغيير قناعاته".

وتابع: "نحن نتحدث عن ناد ضخم يملك قاعدة جماهيرية مذهلة وبالتالي لا يتعين على أي شخص في النادي إقناع أي لاعب بالبقاء، لكن في المقابل دعونا ننتظر".

ويتعافى بوغبا من إصابة بتمزق عضلي في فخذه، ويخضع للعلاج في دبي. وكشف المدرب الألماني: "لقد تكلمت معه لأكثر من 15 دقيقة قبل أيام. يتعين عليه استعادة لياقته البدنية تدريجيا، التدرب مع الفريق ومعرفة مدى تطور الفريق إلى حينه".

وأكمل رانغنيك: "يستطيع بوغبا أن يكون لاعبا هاما في الفريق، لكن هذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين، وأنا لست مدربا فقط لبول بوغبا، بل أنا مدرب لجميع اللاعبين الآخرين، وطموحي تطوير مستوياتهم، وهذا ممكن فقط من خلال تطوير مستوى الفريق ككل".

المصدر: أ ف ب