غوارديولا يطالب لاعبيه بالحذر خلال احتفالات عيد الميلاد

طالب مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، لاعبي فريقه بتوخي الحذر خلال احتفالات عيد الميلاد مع الأهل والأصدقاء، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار.

وبسبب تفشي الإصابة بالعدوى في صفوف توتنهام هوتسبير، وافقت رابطة الدوري الممتاز على تأجيل مباراته المحلية خارج ملعبه أمام برايتون التي كانت مقررة غدا الأحد.

وهذه هي ثاني مباراة لتوتنهام تؤجل لنفس السبب بعد تأجيل مباراة النادي اللندني أمام رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي.

كما خاض ليستر سيتي مباراته في الدوري الأوروبي أمام نابولي الإيطالي نهاية الأسبوع الماضي بدون عدة لاعبين أساسيين، بسبب كورونا أيضا، وقال غوارديولا إنه يتمنى عدم حدوث موقف مماثل في فريقه، ومن ثم دعا إلى توخي الحذر.

وقال غوارديولا عن ذلك "هم (لاعبو فريقه) يعرفون أنه يتعين عليهم توخي الحذر، وأن عليهم البقاء في المنزل قدر المستطاع. وعند الخروج عليهم الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي ووضع القناع.. الفيروس لا يزال موجودا، وهناك انتكاسات".

وأردف المدرب الإسباني المخضرم قائلا "أنظروا إلى ما حدث في توتنهام وليستر. يمكن أن يحدث هذا هنا أيضا إن لم ننتبه. وهذه مشكلة كبيرة لهذين الناديين فيما يتعلق بصحة أسرهم وصحة الفريق بالطبع".

وأكد غوارديولا أن فريقه ألغى خططا لإقامة حفل بمناسبة عيد الميلاد، خوفا من العدوى أيضا.

وسيلتقي مانشستر سيتي، المنفرد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، في وقت لاحق اليوم السبت، مع ضيفه وولفرهامبتون، لحساب المرحلة الـ16 من المسابقة.

المصدر: رويترز