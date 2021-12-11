روساريو الأرجنتينية تحتفي بميسي بطريقة خاصة (صور)

تزين رسوم جدارية عملاقة تصور أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ليونيل ميسي، مسقط رأسه في مدينة روساريو الأرجنتينية.

وتحتفي روساريو، بالنجم العالمي من خلال رسومات ضخمة تصوره على بعض المباني.

الأناضول

الأناضول

الأناضول

ومن بين تلك المباني، بناء يقع مقابل المدرسة التي درس فيها ميسي.

وتبرز عبارة "من مجرة أخرى ومن حيي"، في الرسم الجداري الذي يزين المبنى، في إشارة إلى المهارات الاستثنائية للاعب الشهير.

وكان ميسي، عزز نهاية الشهر الماضي، رقمه القياسي كصاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، بسبع كرات، وبات يتقدم بكرتين ذهبيتين عن أقرب مطارديه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتوج ميسي بكراته الذهبية السبع أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، و2015، و2019، و2021.

المصدر: الأناضول