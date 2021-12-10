شاهد.. منتخب قطر يسحق نظيره الإماراتي في الشوط الأول
تقدم منتخب قطر على نظيره الإماراتي (5-0) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021".
وسجل المهاجم القطري أكرم عفيف هدف التقدم "للعنابي" مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.
هدف | منتخبنا الوطني يتقدم 1-0 على الإمارات عبر أكرم عفيف في الدقيقة 6 #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاس#FIFAArabCuppic.twitter.com/lDas8w5RiS— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2021
وضاعف المهاجم القطري المعز علي النتيجة لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 28 بهدف سجله من ركلة جزاء.
فيديو | الحكم يحتسب ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني أمام #الإمارات .. هل تتفق مع قرار الحكم ؟#مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاس#FIFAArabCuppic.twitter.com/jwJ2TOV2Py— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2021
هدف | منتخبنا الوطني يتقدم 2-0 على الإمارات عبر المعز علي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء #مونديال_العرب— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2021
#قطر2021#قنوات_الكاس#FIFAArabCuppic.twitter.com/EWwu0jls3J
وأضاف المدافع خوخي بوعلام تقدم العنابي بتسجيله الهدف الثالث، عند الدقيقة 36 من ركلة جزاء أخرى.
هدف | منتخبنا الوطني يتقدم 3-0 على الإمارات عبر بوعلام في الدقيقة 36 من ركلة جزاء #مونديال_العرب#قطر2021#قنوات_الكاس#FIFAArabCuppic.twitter.com/XJd93i5HdI— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2021
وعزز اللاعب عبد العزيز حاتم تقدم اصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 44.
وعاد المعز علي ووقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لبلاده في الوقت المحتسب بدلا من الضاع لزمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.
المصدر: RT
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