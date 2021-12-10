بيليه يتوقع مغادرة المستشفى في غضون أيام قليلة

قال أسطورة كرة القدم، بيليه، إنه سيغادر المستشفى ويعود إلى منزله في غضون أيام قليلة بعد تلقيه علاجا كيميائيا في إطار برنامج العلاج عقب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم في القولون.

وكتب البرازيلي البالغ 81 عاما على حسابه في موقع "إنستغرام": "منذ أن غادرت المستشفى في 30 سبتمبر تلقيت جرعات صغيرة من العلاج الكيميائي في إطار برنامج العلاج. اليوم أنا في مستشفى ألبرت اينشتاين حيث أتلقى أخر جرعة في 2021".

وأضاف بيليه "سأستغل هذه الفرصة للخضوع لمجموعة جديدة من الفحوص. لذا سأبقى هنا لبضعة أيام. لا تقلقوا. أنا أستعد لموسم العطلات".

وأرفق بيليه رسالته، بصورة له يبدو فيها مبتسما على سرير في المستشفى، رافعا قبضته كما لو كان يحتفل بأهدافه.

وكان بيليه (81 عاما)، المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم في سبتمبر الماضي وقضى نحو شهر تحت الرعاية، لكنه أدخل مستشفى "ألبرت اينشتاين" في ساو باولو مرة أخرى الأربعاء الماضي، لاستكمال العلاج.

المصدر: وكالات