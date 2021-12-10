قرار مفاجئ من الاتحاد الإفريقي بشأن كأس إفريقيا بالمغرب بعد انسحاب الجزائر

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد، خطابا من الاتحاد الإفريقي، يخطره بتأجيل كأس إفريقيا للعبة بالمغرب لأجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من انسحاب الجزائر من المشاركة فيها.

وقال الاتحاد الإفريقي في خطابه للاتحاد المصري، إن البطولة التي كانت مقررة في شهر يناير المقبل بالمغرب، تأجلت إلى موعد جديد سيتم تحديده في الـ28 من ديسمبر الجاري.

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وكان الاتحاد المصري لكرة اليد، تلقى إخطارا آخر صباح أمس الخميس، يفيد بإلغاء نتيجة قرعة البطولة التي أجريت الأربعاء الماضي، دون أن يكشف عن سبب إلغاء نتيجة القرعة أو الموعد الجديد لإجرائها، قبل أن يرسل خطابا جديدا يعلن فيه تأجيل البطولة ذاتها إلى أجل غير مسمى.

وجاء تأجيل البطولة بعد ساعات من انسحاب الجزائر منها لأسباب اعتبرتها وسائل إعلام محلية سياسية ودبلوماسية.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري، توج بلقب النسخة الماضية من البطولة القارية على حساب صاحب الضيافة منتخب تونس، بفوزه عليه 27-22.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة اليد