وفاة اللاعب الجزائري عماد سليماني في حادث سير

لقي لاعب فريق وداد مستغانم الجزائري لكرة القدم، عماد سليماني، مصرعه، أمس الخميس، إثر حادث مرور أليم في الجزائر.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع "فيسبوك"، بيانا أكدت فيه رحيل لاعب فريقها إلى الأبد.

وأضاف البيان أن لاعبي الفريق يتواجدون في وضع نفسي سيئ.

وأكد البيان إن إدارة وداد مستغانم، راسلت رابطة الدوري الجزائري ما بين الجهات من أجل تأجيل مواجهة الفريق المقبلة ضد مولودية الحساسنة.

المصدر: النهار + RT