موعد قرعة ملحق الدوري الأوروبي (2021-2022) بنظامه الجديد

أسدل الستار، مساء يوم الخميس، على مباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي بكرة القدم "يوروبا ليغ" للموسم (2021-2022)، والذي طرأ تغيير كبير على نظامه بعد هذا الدور.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اعتبارا من الموسم الجاري تنظيم بطولة رئيسية ثالثة للأندية اعتبارا من الموسم الجاري، وهي دوري المؤتمر الأوروبي الحديث النشأة، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فقد خفض عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لـ" يوروبا ليغ" من 48 إلى 32 فريقا، كما انخفض عدد الفرق المشاركة في التصفيات بشكل كبير. لم يعد دور الـ32 يشمل سوى الفرق التي أنهت في المركز الثاني في مجموعتها وفرق المركز الثالث القادمة من دوري الأبطال. أما الفرق التي تحتل المركز الأول في مجموعاتها فتتأهل مباشرة إلى دور الـ16.

وسيقام نهائي الدوري الأوروبي على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في مدينة إشبيلية الإسبانية، وسيتأهل الفائز بالدوري الأوروبي (2021-2022) مباشرة إلى مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023)، إضافة إلى مواجهة الفائز بدوري أبطال أوروبا (2021–2022) في كأس السوبر الأوروبي 2022.

موعد ونظام قرعة ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن يكون ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار إثارة هذا الموسم، لكونه يتضمن عددا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال.

وسابقا، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور الـ32، حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري الأوروبي لتواجه الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها.

لكن الآن وبعد استحداث بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تغيرت القاعدة وازدادت بها الإثارة بصورة كبيرة.

الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، أما الأندية التي تأتي في الوصافة فتلعب أمام الأندية الهابطة من دوري الأبطال في ملحق ثمن النهائي.

وتتحدد هذه المباريات المثيرة المتوقعة ضمن ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي بنظام القرعة، وسيجري سحبها يوم الاثنين 13 ديسمبر الجاري، في الساعة (14:30) بتوقيت السعودية.

وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 (أبطال المجموعات)، ودور خروج المغلوب (وصيف بطل كل مجموعة) وملحق دوري المؤتمر الأوروبي (أصحاب المركز الثالث):

المجموعة الأولى:

1- ليون (فرنسا)

2- غلاسكو رينجرز (إسكتلندا)

3- سبارتا براغ (التشيك)

المجموعة الثانية:

1- موناكو (فرنسا)

2- ريال سوسييداد (إسبانيا)

إقرأ المزيد

3- آيندهوفن (هولندا)

المجموعة الثالثة:

1- سبارتاك موسكو (روسيا)

2- نابولي (إيطاليا)

3- ليستر سيتي (إنجلترا)

المجموعة الرابعة:

1- آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

2- أولمبياكوس (اليونان)

3- فنربختشة (تركيا)

المجموعة الخامسة:

1- غلطة سراي (تركيا)

2- لاتسيو (إيطاليا)

3- مارسيليا (فرنسا)

المجموعة السادسة:

1- تسرفينا زفيزدا (صربيا)

2- سبورتينغ براغا (البرتغال)

إقرأ المزيد

3- ميتييلاند (الدانمارك)

المجموعة السابعة:

1- باير ليفركوزن (ألمانيا)

2- ريال بيتيس (إسبانيا)

3- سيلتك (إسكتلندا)

المجموعة الثامنة:

1- وست هام يونايتد (إنجلترا)

2- دينامو زغرب (كرواتيا)

3- رابيد فيينا (النمسا).

المصدر: RT