تعيين تيديسكو مدربا لفريق لايبزيغ الألماني

أعلن لايبزيغ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه عين دومينيكو تيديسكو، مدربا جديدا للفريق، خلفا لسلفه الأمريكي جيسي مارش، الذي انفصل عن النادي بالتراضي قبل أربعة أيام.

وارتبط تيديسكو (36 عاما)، الذي سبق له تدريب شالكه الألماني وسبارتاك موسكو الروسي، مع لايبزيغ بعقد يستمر حتى 2023، وسيقود فريقه الجديد السبت المقبل عندما يستضيف بروسيا مونشنغلادباخ.

Welcome to #RBLeipzig, Domenico #Tedesco! 🤝



The 36-year-old takes over from Jesse Marsch as head coach on a deal until June 2023.



🔴⚪ #WeAreLeipzigpic.twitter.com/0GWYAWoiPa — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 9, 2021

ولا يملك تيديسكو، خبرة كبيرة على مستوى الدوري الألماني الأول، إذ أنه أمضى أقل من موسمين على رأس الجهاز الفني لشالكه بينما انفصل عن سبارتاك موسكو في وقت سابق من العام الحالي.

وكان مارش، انفصل عن لايبزيغ بعد هزيمته 1-2 أمام أونيون برلين مطلع الأسبوع الحالي، وهي ثالث هزيمة له على التوالي في الدوري المحلي ما تسبب في تراجعه إلى المركز الـ11 بين فرق البطولة (18 فريقا)، رغم أنه كان وصيف البطل في الموسم الماضي كما صعد لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أيضا.

المصدر: رويترز