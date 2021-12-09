تصرف لاعب برشلونة بعد لقاء بايرن ميونيخ يثير دهشة جماهير "البارسا" (صورة)

أثار مدافع برشلونة، كليمون لينغليه، دهشة وغضب جماهير فريقه، بعد نهاية مباراة "البارسا" وبايرن ميونيخ، أمس الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض برشلونة لضربتين مزدوجتين في المباراة، بخسارته بثلاثية دون رد، وخروجه من البطولة القارية من دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2000/2001.

ولكن لينغليه، الذي شارك في لقاء البايرن أساسيا، بدا بعد المباراة وكأنه غير مكترث لما حصل، حيث ظهر وهو يعانق مهاجم الفريق البافاري، روبرت ليفاندوفسكي.

وشوهد لينغليه خلال حديثه مع ليفاندوفسكي، بضحكة واسعة ترتسم على وجهه، رغم إقصائه من دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ما عرضه للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير.

🔥🔥 La FOTO que INDIGNARÁ a TODOS los CULÉS 🔥🔥



😳😳 LENGLET, de RISAS con LEWANDOWSKI tras quedar ELIMINADO de la CHAMPIONS... #UCL



¡A las 23:56h, #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/syao98RQXo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 8, 2021

وقال الصحفي جوتا جوردي خلال البرنامج: "إذا كنت أنا مديرا فنيا للفريق فلن يعود (لينغليه) معي على متن الطائرة إلى برشلونة. دعه يعود وحده. لا أريد أن أقول أي شيء آخر. هذه أشياء لا يمكن أن تحدث".

Lenglet shared a moment with Lewandowski after Barcelona's defeat today 🤝 pic.twitter.com/S324BRTEIS — International Champions Cup (@IntChampionsCup) December 8, 2021

Clement Lenglet will actually be with us until 2026. pic.twitter.com/Z6pKKYyy87 — 𝓙𝓮𝓷𝓮𝓬𝓪 (@SirTonyJeneca) December 9, 2021

كما قام بعض الرواد على مواقع التواصل بنشر صورة لينغليه مع ليفاندوفسكي، وتنوعت تعليقاتهم بين الغاضبة والساخرة من المدافع الفرنسي.

المصدر: مواقع لتواصل