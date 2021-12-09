كشف أسباب انسحاب منتخب الجزائر من بطولة كأس إفريقيا بالمغرب

أعلن منتخب الجزائر لكرة اليد، أمس الأربعاء، انسحابه من بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب مطلع العام المقبل.

وتقام البطولة في مدينتي كلميم والعيون خلال الفترة ما بين 13 و23 يناير المقبل.

وتعددت الأسباب التي تقف وراء انسحاب المنتخب الجزائري من هذه البطولة، ويتمثل السبب الأول وفقا لتقارير إعلامية، في توقف الدوري الجزائري منذ عامين، أي منذ تفشي فيروس كورونا في العالم.

أما السبب الثاني، فهو سياسي، وذلك لوجود مشاكل دبلوماسية بين المغرب والجزائر منذ سنوات، والتي زادت حدتها في الأشهر الأخيرة، وأدت إلى اتخاذ العديد من القرارات، من بينها غلق المجال الجوي بين البلدين الجارين.

أما السبب الثالث، فهو إقامة البطولة في مدينتي كلميم والعيون المتواجدتين في منطقة الصحراء، والمثار بسببهما مشاكل دبلوماسية بين المغرب والجزائر.

ومن المنتظر أن يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عقوبات مغلظة على منتخب الجزائر بعد انسحابه من البطولة القارية.

المصدر: وكالات