 
مباشر

"لا تجووون".. تركي آل الشيخ يروج لكأس مارادونا بموسم الرياض (صورة)

الرياضة

Reuters
الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rx0z

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ تغريدة على "تويتر" ترويجا لكأس مارادونا بموسم الرياض.

وقال تركي آل الشيخ كأس مارادونا... يقام لمرة وحدة بالتاريخ… وفي موسم الرياض بين برشلونة وبوكا جونيورز... لا تجووون".

كما أرفق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مع الصورة التي نشرها رابطا لموقع بيع التذاكر الخاصة بالمباراة.

هذا وستقام المباراة يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 على الساعة الثامنة ليلا بمرسول بارك.

وذكر موقع بيع التذاكر أنها مبارة استثائية بين برشلونة الإسباني وبوكاجونيورز الأرجنتيني في المنافسة على كأس مارادونا لتخليد ذكرى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا