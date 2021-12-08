"لا تجووون".. تركي آل الشيخ يروج لكأس مارادونا بموسم الرياض (صورة)
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ تغريدة على "تويتر" ترويجا لكأس مارادونا بموسم الرياض.
وقال تركي آل الشيخ كأس مارادونا... يقام لمرة وحدة بالتاريخ… وفي موسم الرياض بين برشلونة وبوكا جونيورز... لا تجووون".
كما أرفق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مع الصورة التي نشرها رابطا لموقع بيع التذاكر الخاصة بالمباراة.
هذا وستقام المباراة يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 على الساعة الثامنة ليلا بمرسول بارك.
وذكر موقع بيع التذاكر أنها مبارة استثائية بين برشلونة الإسباني وبوكاجونيورز الأرجنتيني في المنافسة على كأس مارادونا لتخليد ذكرى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا.
كأس مارادونا ... يقام لمرة وحدة بالتاريخ … وفي #موسم_الرياض— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 8, 2021
بين برشلونة وبوكا جونيورز ... لا تجووون 😉
للتذاكر:https://t.co/BvqrnEHKEapic.twitter.com/SNS7T1AZUN
المصدر: RT
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