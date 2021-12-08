شاهد.. رونالدو ينشر صورة لسهرة عائلية عشية مواجهة يونغ بويز في دوري الأبطال

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه بصورة من سهرة مع عائلته عشية مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه يونغ بويز السويسري، وذلك ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه في تطبيق "أنستغرام" وهو يتوسط عائلته المكونة من شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز وأطفالهما.

ويستضيف مانشستر يونايتد ضيفه يونغ بويز مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة الختامية لمباريات المجموعة السادسة "للتشامبيونز ليغ".

ويسعى مانشستر يونايتد لحسم صدارة المجموعة لصالحه، بعد أن ضمن تأهله إلى دور الـ16 للبطولة في الجولة الماضية.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات:

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1- مانشستر يونايتد (إنجلترا) – 10 نقاط

2- فياريال (إسبانيا) – 7 نقاط

3- أتالانتا (إيطاليا) – 6 نقاط

4- يونغ بويز (سويسرا) – 4 نقاط.

المصدر: RT