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بينها موقعة البايرن وبرشلونة.. برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال

الرياضة

بينها موقعة البايرن وبرشلونة.. برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال
Reuters
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يسدل الستار اليوم الأربعاء، على منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثماني مباريات لحساب الجولة السادسة الأخيرة.

وستتجه الأنظار على وجه الخصوص، إلى موقعة بايرن ميونخ وضيفه برشلونة، حيث يواجه هذا الأخير خطر الخروج المبكر، ويحتاج للفوز لمرافقة الفريق البافاري للدور ثمن النهائي دون انتظار ما ستؤول إليه نتيجة المباراة الثانية عن المجموعة الخامسة التي ستجمع بين بنفيكا ودينامو كييف.

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وفيما يلي برنامج مباريات اليوم في دوري الأبطال:

المجموعة الثامنة

زينيت # تشيلسي - الساعة 20:45

يوفنتوس # مالمو - الساعة 20:45.

المجموعة الخامسة

بايرن ميونخ # برشلونة - الساعة 23:00

بنفيكا # دينامو كييف - الساعة 23:00.

المجموعة السادسة

أتالانتا # فياريال - الساعة 23:00

مانشستر يونايتد # يونغ بويز - الساعة 23:00.

المجموعة السابعة

فولفسبورغ # ليل - الساعة 23:00

سالزبورغ # إشبيلية - الساعة 23:00

المصدر: RT

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