سفير قطر في موسكو يدعو الجماهير الروسية لحضور مباريات مونديال 2022

أعرب سفير قطر لدى موسكو، أحمد بن ناصر آل ثاني، عن أمله في حضور المشجعين الروس مباريات مونديال "قطر 2022"، ودعا أكبر عدد ممكن من الروس لزيارة الدولة الخليجية.

وقال آل ثاني في حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر: "أدعو مواطني روسيا الاتحادية لزيارة دولة قطر"، مشيرا إلى أن زيارة قطر بالنسبة لمواطني روسيا أصبحت أسهل بعد الإلغاء المتبادل للتأشيرات بين البلدين.

وأضاف: "نتمنى حضور المشجعين الروس إلى مباريات المونديال، وكذلك تأهل المنتخب الروسي إلى كأس العالم 2022".

وأكد السفير القطري، أن الهياكل المتخصصة لدولة قطر وروسيا في تفاعل مستمر فيما يتعلق بالتحضيرات لكأس العالم 2022.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها وتاريخ منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، ولأول مرة أيضا ستقام البطولة في فصل الشتاء، في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

المصدر: تاس