إصابة نجم خط وسط تشيلسي بكورونا قبيل مواجهة زينيت في دوري الأبطال

أصيب لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، بفيروس كورونا بعد يوم واحد فقط على معاودته تمارينه مع فريقه تشيلسي الإنجليزي، وذلك بحسب ما أعلن مدربه الألماني توماس توخيل.

وغاب ابن الـ27 عاما عن الملاعب منذ أواخر أكتوبر الماضي بسبب الإصابة، وكان توخيل يمني النفس باستعادة خدماته هذا الأسبوع بعد معاودته التمارين، وذلك قبيل مواجهة زينيت بطرسبورغ الروسي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ولكن بعد يوم على معاودته تمارينه مع زملائه، جاءت نتيجة كوفاتشيتش إيجابية بفيروس كورونا "وهو في الحجر الصحي لبضعة أيام" بحسب ما أفاد توخيل عشية لقاء زينيت.

وأضاف المدرب الألماني: "هذه بالتالي انتكاسة كبيرة له شخصيا ولنا جميعا".

وضمن تشيلسي تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي، وسيضمن الفريق الإنجليزي صدارة المجموعة في حال فوزه على مضيفه زينيت اليوم، وحتى أن تعادله سيكون كافيا شرط عدم فوز يوفنتوس على ضيفه مالمو السويدي في مباراة أخرى ستقام في نفس التوقيت.

المصدر: وكالات