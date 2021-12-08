3 سيناريوهات لتأهل برشلونة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه برشلونة خطر الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وينفرد البايرن المتأهل سلفا بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ثم بنفيكا ثالثا بخمس نقاط، بينما يحتل دينامو كييف المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة وهو خارج المنافسة تماما.

واقتصر الصراع على بطاقة التأهل الثانية لثمن النهائي بين برشلونة وبنفيكا، علما بأن صاحب المركز الثالث سينتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتقام مواجهة برشلونة ومضيفه البايرن في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، وفي الوقت عينه يلعب بنفيكا ضد ضيفه دينامو كييف، في مباراة تبدو على الورق محسومة لصالح الفريق البرتغالي.

ثلاثة سيناريوهات لتأهل برشلونة

1- الفوز على بايرن ميونخ بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا ضد دينامو كييف.

2- التعادل مع تعثر بنفيكا سواء بالخسارة أو التعادل مع دينامو كييف.

3- الخسارة مع عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف.

المصدر: RT