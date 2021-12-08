نقل الجزائري بغداد بونجاح إلى المستشفى بعد إصابته أمام حارس مصر الشناوي

نُقل مساء الثلاثاء النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح الى المستشفى، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام حارس منتخب مصر محمد الشناوي.

وقال صالح باي عبود المنسق الإعلامي لمنتخب الجزائر في تصريحات تلفزيونية: "وقع اصطدام بين حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي وبغداد بونجاح، وتعرض الأخير للإصابة ولكنها ليست خطيرة".

وأضاف: "بونجاح تم نقله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات اللازمة، لكي نحدد مدى قدرته على خوض التدريبات غدا، وهو متواجد حاليا في المستشفى ولم يخرج حتى الآن".

ونشر لاعب السد القطري صورة له وهو على متن سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى المستشفى.

وأسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي.

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وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولى، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".

المصدر: وكالات