كأس العرب.. حسم الصراع الثلاثي على البطاقة الأخيرة

ودع المنتخب السعودي مبكرا بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 المقامة حاليا في قطر، إثر هزيمته أمام نظيره المغربي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل المغربي كريم البركاوي هدف الفوز الوحيد لبلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

واكتفى الأخضر السعودي بالمركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة يتيمة، وودع البطولة من الباب الخلفي رفقة نظيره الفلسطيني الرباع برصيد نقطة أيضا، وخسر بدوره أمام نظيره الأردني (1-5) في اللقاء الذي أقيم في الوقت ذاته، على "استاد 974" في العاصمة القطرية الدوحة.

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بينما تربع المغرب على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وكان قد ضمن تأهله إلى الدور ربع نهائي للبطولة في الجولة الماضية، وسيكون على موعد فيه مع وصيف بطل المجموعة الرابعة التي يتقاسم صدارتها منتخبا مصر والجزائر قبل مواجهتهما الحاسمة في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، بينما سيلعب المغرب مع صاحب المركز الثاني.

واحتل الأردن المركز الثاني في برصيد 6 نقاط، وصعد إلى دور الثمانية الكبار الذي سيواجه فيه بطلة المجموعة الرابعة، مصر أو الجزائر.

المصدر: وكالات