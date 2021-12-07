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كأس العرب.. منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة قبل "موقعة" الجزائر

الرياضة

كأس العرب.. منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة قبل
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تعرض المنتخب المصري لضربة موجعة بتأكد غياب نجمه محمد مجدي أفشة عن مباراته أمام نظيره الجزائري، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العرب.

وأكد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، خلال مؤتمر صحفي، أنه لن يغامر بالدفع بمحمد مجدي أفشة خلال مباراة الجزائر بعد تأكد إصابة اللاعب بشد في العضلة الأمامية.

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وأشار كيروش إلى استبعاد اللاعب من المران التدريبي الذي أجراه المنتخب، وإخضاعه لعدد من برامج التأهيل والاستشفاء أثناء المران تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب الفراعنة.

ونشر أفشة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، خلال خضوعه لجلسة علاج طبيعي، بعد تعرضه للإصابة التي أبعدته عن مباراة الجزائر.

المصدر: وكالات

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