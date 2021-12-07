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شاهد.. منتخب "النشامى" يهز شباك "الفدائي" الفلسطيني

الرياضة

شاهد.. منتخب
Reuters /Ibraheem Al Omari
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تقدم منتخب الأردن على نظيره الفلسطيني (2-1) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

وسجل الأردني بهاء عبد الرحمن سليمان هدف التقدم "للنشامى" بضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف المهاجم الأردني حمزة علي الدردور النتيجة بحلول الدقيقة 24، ليصبح الهداف التاريخي لمتخب بلاده برصيد 32 هدفا.

وسجل الفلسطيني فلسطين تامر صيام هدف تقليص الفارق "للفدائي" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء المقام على "استاد 974" في العاصمة القطرية الدوحة.

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المصدر: RT 

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