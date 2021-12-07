شاهد.. منتخب "النشامى" يهز شباك "الفدائي" الفلسطيني

تقدم منتخب الأردن على نظيره الفلسطيني (2-1) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

وسجل الأردني بهاء عبد الرحمن سليمان هدف التقدم "للنشامى" بضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 1 - 0 على فلسطين في الدقيقة 9 عن طريق بهاء عبدالرحمن من ركلة جزاء #قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/Fcls89exux — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

وضاعف المهاجم الأردني حمزة علي الدردور النتيجة بحلول الدقيقة 24، ليصبح الهداف التاريخي لمتخب بلاده برصيد 32 هدفا.

#مونديال_العرب |

الأردن يتقدم 2 - 0 على فلسطين في الدقيقة 24 عن طريق حمزة الدردور #قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/PQubWCwTAd — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

وسجل الفلسطيني فلسطين تامر صيام هدف تقليص الفارق "للفدائي" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء المقام على "استاد 974" في العاصمة القطرية الدوحة.

#مونديال_العرب |

منتخب فلسطين يقلص الفارق 1 - 2 أمام الأردن في الدقيقة 44 عن طريق تامر صيام #قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/HbcuhyEwW3 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 7, 2021

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المصدر: RT