اعتقال لاعب في الدوري الألماني بسبب جريمة تزوير عمرها نحو 7 سنوات!

اعتقل لاعب نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم، الغامبي باكاري جاتا، بعد اتهامه بانتهاك قوانين الإقامة الألمانية باستخدام هوية وعمر مزيفين.

وذكر ممثلو الادعاء في ألمانيا، أمس الاثنين، أنهم يعتقدون أن جاتا في الحقيقة هو باكاري دافي المولود في نوفمبر 1995، أي أنه يبلغ من العمر الآن 26 عاما وليس 23 عاما.

وأكد الادعاء أن اللاعب الغامبي متهم بـ"ارتكاب مخالفات ضد قانون الإقامة في أربع قضايا وشهادة مزيفة في قضية أخرى إضافية".

وكان جاتا وصل إلى ألمانيا في عام 2015 كلاجئ، وقال إنه ولد عام 1998، ووفقا لممثلي الادعاء تمت معاملته على أنه قاصر غير مصحوب بذويه، وهو ما منحه فرصة أفضل للبقاء في ألمانيا.

المصدر: dw.com + match tv