الدوري الإيطالي.. استقالة رئيس سامبدوريا بعد اعتقاله في قضية احتيال

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم، أن رئيسه ماسيمو فيريرو، استقال من منصبه بعد اعتقاله في قضية إفلاس احتيالي.

وقال سامبدوريا في بيان نشره على موقعه "علمنا بمفاجأة كبيرة اعتقال ماسيمو فيريرو.. بسبب قضايا إفلاس تعود الى أعوام عدة ماضية. من المهم التوضيح أن هذه الأمور لا علاقة لها على الإطلاق بإدارة النادي".

وأضاف البيان أنه من أجل حماية مصالح سامبدوريا "بأفضل طريقة، يعتزم (فيريرو) الاستقالة على الفور من جميع وظائفه وأن يضع نفسه في تصرف المحققين".

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فقد ألقي القبض على فيريرو أمس الاثنين في ميلانو (شمال البلاد)، وأدخل السجن في المدينة، وهو متهم بجانب خمسة أشخاص آخرين وضعوا رهن الإقامة الجبرية، بجرائم إفلاس احتيالي وجرائم مالية أخرى.

ونقلت صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" عن محاميه أن توقيف فيريرو مرتبط بإفلاس بعض الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في كالابريا (جنوب البلاد).

ويحتل سامبدوريا حاليا المركز الـ15 في الدوري الإيطالي بعد 16 مرحلة.

المصدر: أ ف ب