أول تعليق للمهاجم المغربي حمد الله بعد فسخ تعاقده مع النصر السعودي

أكد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، رحيله عن نادي النصر السعودي، وذلك بعد أسبوعين من إعلان الفريق السعودي فسخ تعاقده معه.

وقال حمد الله في رسالة وداعية نشرها على حسابه في موقع "إنستغرام": "أود شكر إدارة سعود آل السويلم بقيادة أحمد البريكي لإعطائي فرصة اللعب وحمل قميص هذا الفريق الغالي، وأود شكر إدارة صفوان السويكت بقيادة عبد الرحمن الحلافي، وأشكر إخواني اللاعبين على حسن تعاونهم معي منذ اليوم الأول، وأود شكر الجماهير الغالية واعلموا أنكم في القلب، الآن أنا غادرت النادي ولكن لي عودة يوما ما، وفقكم الله وأعانكم على القادم".

وكان النصر، أعلن في بيان رسمي قبل أسبوعين، أنه فسخ عقد حمد الله "بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الفيفا"، مشددا على احتفاظه "بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على (فسخ العقد) أمام الجهات القضائية المختصة".

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

وتراجع مستوى المهاجم المغربي البالغ عمره 30 عاما، بعدما خرج من المنافسة على صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الماضي، واكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف في المسابقة هذا الموسم، ويتفوق عليه البرازيلي أندرسون تاليسكا، الوافد الجديد على النصر والذي سجل خمسة أهداف.

وكان حمد الله، الذي ساهم بشكل كبير في فوز النصر بلقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019 بتسجيله 35 هدفا وتتويجه بجائزة هداف المسابقة، انضم إلى الفريق في صيف 2018، قادما من نادي الريان القطري.

المصدر: RT