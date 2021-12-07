حب قديم لم يكلل بزواج.. دراجي يكشف بشكل ساخر مشكلته مع تونس (فيديو)

دافع المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، عن نفسه بشكل ساخر بعد تعرضه لانتقادات لاذعة على الهواء خلال مشاركته في أحد البرامج الرياضية على قناة التاسعة التونسية.

ووجه مقدم البرنامج، عادل بوهلال، كلمات قاسية لدراجي حيث قال له "إنك تبغض وتحقد على منتخب تونس"، بسبب إحدى الكلمات التي قالها المعلق الجزائري خلال تعليقه على مواجهة "نسور قرطاج" ضد المنتخب السوري في دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

واعتبر بوهلال أن تعليق دراجي فيه الكثير من الحقد ضد تونس وتحيز واضح مع الخصم المنافس، قائلا: "لاحظنا ذلك في مباريات المنتخب والفرق الوطنية، حيث تتصيد أي هزيمة لفريق أو منتخب تونسي لتبرز كرهك وحقدك وبغضك وكل ما له علاقة بتونس، لما تستفزني بهذه الطريقة والمعلق يذبحني بطريقة سلبية".

وتدخل المحلل الرياضي التونسي، ناصر البدوي، ليكيل بدوره الاتهامات للمعلق الجزائري، قائلا: "المعلق لما يكون محايد لا يطلب من لطف الله أن لا يسجل المنتخب التونسي في مرمى سوريا، الفرصة الأخيرة في المباراة قلت من ألطاف الله الكرة مرت سلامات على مرمى المنتخب السوري، أنت عندك مشكلة مع الكرة التونسية ونحن نعرف مشاكلنا ولا ننتظر من أحد أن يقولها لنا".

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ورد دراجي على هذه الانتقادات والاتهامات قائلا: "أنا معلق، وأتحداك إذا قلت هذه الكلمة (لطف الله)، ومشكلتي لا أعرف أن أطبل، المنتخب السوري فاز بهدفين، نعطي له حقه دون إهانة منتخب تونس، ولا أتكلم عن تونس البلد أو الشعب ولكن عن منتخب يلعب كرة وكان تعيسا في هذه المباراة (لقاء سوريا)".

وأضاف: "الغريب أنني أيضا وجدت انتقادات من السوريين وقالوا لي كنت متحيزا لتونس، ونحن نتحدث عن منتخب تونس لكرة قدم كان تعيسا في أدائه وهذا ما قلته على المنتخب الجزائري أيضا، وعلقت على المباراة لجمهور عربي كبير ولا يهمني تونس أو سوريا".

وأردف: "دائما مع تونس نجد صعوبات مع فرقها في الرياضة، والترجي واحد من أفضل الأندية الإفريقية ومن زمان وليس اليوم، ولكن لما يكون تعيسا في مباراة أقول هذا، وتونس لديها منتخب جيد ومرشح للفوز بكأس العرب".

وأنهى دراجي الجدل بشأن تحيزه ضد تونس بشكل ساخر، قائلا: "عندي مشكلة فعلا مع التونسيين، فقبل زواجي أحببت أن أخطب واحدة تونسية ولم يقبل أهلها أن يتمموا الزيجة، وهذا القلب وما يريد".

المصدر: وكالات