نقل مهاجم منتخب مصر للشباب إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير (صور)

أصيب مهاجم منتخب مصر للشباب لكرة القدم ونادي فاركو، أحمد شريف بإصابات متفرقة إثر تعرضه لحادث سير على طريق الإسماعيلية.

وذكر موقع "masrawy"، أن الحادث تسبب في إصابة شريف ببعض الإصابات المتفرقة، كما نتج عنه تهشم سيارة اللاعب.

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل شريف للمستشفى لتلقي العلاج.

وكتب الإعلامي المصري الشهير، أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع " فيسبوك": "نجاة أحمد شريف لاعب منتخب الشباب ونادي فاركو من حادث مروع علي طريق الإسماعيلية، اللاعب سيتم عرضه على نيابة السويس اليوم لاستكمال التحقيقات معه بخصوص الحادث بعد ان تعرض لإصابات".

ويبلغ أحمد شريف من العمر 18 عاما، وانتقل لفاركو في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من نادي وادي دجلة.

المصدر: masrawy + حساب شوبير على "فيسبوك"