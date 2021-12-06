شاهد.. القبض على حكم زائف في مباراة يوفنتوس وجنوى
شهدت مباراة فريق يوفنتوس وضيفه جنواى (2-0) أمس الأحد ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، محاولة مشجع النزول إلى أرضية ملعب "أليانز ستاديوم" بزي الحكم.
ونشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، مقطع فيديو لمشجع وهو يرتدي زي الحكم وبيده البطاقة الصفراء، أثناء ضبطه من قبل منظمي المباراة.
В матче «Юве» на поле едва не вырвался мужчина в костюме судьи, который показал желтую стюарду. А всё из-за удара по ягодицам журналистки 🤨— Матч ТВ (@MatchTV) December 6, 2021
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وكتب المشجع على حسابه عبر موقع "إنستغرام"، أنه قام بهذا الأمر، من أجل إبراز مبادرة خيرية لجمع الأموال، وتوجيه رسالة أخرى بشأن إيقاف العنف ضد المرأة، عقب الإساءة مؤخرا لصحفية إيطالية من قبل جماهير نادي فيورنتينا.
المصدر: وكالات
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