تشكيلة منتخب العراق وفرص تأهله إلى دور الثمانية لكأس العرب

يخوض منتخب العراق مباراة حاسمة أمام نظيره القطري اليوم الاثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، ضمن مسابقة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ويدخل منتخب العراق هذه المباراة المصيرية بالنسبة له ضد نظيره العنابي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

ويتصدر منتخب قطر، ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، وضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بينما يحتل العراق المركز الثاني برصيد نقطتين، ومن صم سلطنة عمان والبحرين في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

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ويحتاج العراق، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد أربعة ألقاب، بالتالي للفوز على العنابي القطري، للعبور إلى دور الثمانية الكبار بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين البحرين وعمان التي ستقام في الوقت ذاته، في تمام الساعة (19:00) على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان القطرية.

كما أن التعادل سيؤهل العراق إلى الدور ربع النهائي للبطولة في حال التعادل بين عمان والبحرين.

وفي حال خسارة العراق أمام قطر، وتعادل عمان مع البحرين، سيتم اللجوء إلى لوائح بطولة كأس العرب لتحديد المتأهل بين العراق وعمان والبحرين.

وتنص لوائح بطولة كأس العرب لكرة القدم، على إنه في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط في نفس المجموعة بعد نهاية دور المجموعات، يتم اللجوء أولا إلى فارق الأهداف لكل منتخب في كل مباريات المجموعة.

وفي حال التساوي بفارق الأهداف، يتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان صاحبا العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

أما إذا حدث التساوي من جديد في تلك المعايير، يتم اللجوء إلى عدد النقاط التي تم حسمها بين المنتخبات الثلاثة التي تتنافس على التأهل، بعيدا عن نتائج مباريات الفريق صاحب المركز الرابع.

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وفي حال التساوي من جديد، تلجأ المنتخبات الثلاثة إلى فارق الأهداف المسجلة فيما بينها، وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى الأهداف المسجلة من جانب كل منتخب من المنتخبات المعنية.

وعند التساوي مجددا يتم اللجوء إلى قواعد اللعب النظيف، بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء تحصل عليها أحد لاعبي المنتخبات المعنية، وثلاث نقاط مقابل البطاقة الحمراء غير المباشرة، وأربع نقاط مقابل البطاقة الحمراء المباشرة، وخمس نقاط مقابل بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب، على أن يتأهل المنتخب الذي خصم منه أقل عدد من النقاط.

وفي حال التساوي مجددا، فإن الخطوة الأخيرة التي يتم اللجوء إليها هي إجراء قرعة لتحديد المنتخبات المتأهلة.

المصدر: وكالات