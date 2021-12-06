هل تطيح سوريا بالإمارات أو تونس من كأس العرب؟

تتجه أنظار عشاق المنتخبين التونسي والإماراتي اليوم الاثنين، الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، صوب استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، الذين سيكون مسرحا لمواجهة مصيرية بينهما.

ويتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويليه نظيره التونسي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية:

RT

ولا تقبل هذه المباراة القسمة على اثنين أو الخسارة بالنسبة للمنتخب التونسي، في حال فوز المنتخب السوري على نظيره الموريتاني في المباراة الثانية، التي ستقام في الوقت نفسه ضمن المجموعة الثانية أيضا.

كما أنها لا تقبل الخسارة بالنسبة للمنتخب الإماراتي في حال فوز المنتخب السوري على نظيره الموريتاني.

وذلك لأن لوائح بطولة كأس العرب لكرة القدم، تنص على إنه في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط في نفس المجموعة بعد نهاية دور المجموعات، يتم اللجوء أولا إلى فارق الأهداف لكل منتخب في كل مباريات المجموعة.

وفي حال التساوي بفارق الأهداف، يتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان صاحبا العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

التشكيلة الأساسية لمنتخب تونس:

تونس

التشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات:

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المصدر: وكالات