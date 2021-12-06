إبراهيموفيتش يعلن رغبته في البقاء مع ميلان مدى الحياة

قال مهاجم ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، إنه يرغب في البقاء حتى نهاية مسيرته في ناديه الحالي، مضيفا أنه يخشى التوقف عن اللعب بسبب عدم اليقين من خطوته المقبلة بعد الاعتزال.

وينتهي عقد اللاعب السويدي المخضرم البالغ عمره 40 عاما مع ميلان في نهاية الموسم الجاري لكن إبراهيموفيتش لا يعتزم الاعتزال.

وقال إبراهيموفيتش لبرنامج "تشي تيمبو تشي فا" الإيطالي الشهير، أمس الأحد: "أرغب في مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة. سأستمر في الملاعب ما دمت أملك الدافع والأدرينالين".

وأضاف: "دعونا نضغط على ميلان من خلال هذا البرنامج لتمديد عقدي وأتمنى البقاء في ميلان مدى الحياة. لا يزال لدي بعض الأهداف التي أسعى لتحقيقها. أريد الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى".

وتابع: "لا أعرف ما الذي سيحدث لي بعد اعتزال كرة القدم لذلك أخشى التوقف عن اللعب. سنرى، لكنني أرغب في مواصلة اللعب حتى لا أشعر بأي ندم".

وجلس إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء في انتصار ميلان على سالرنيتانا متذيل الترتيب 2-0، السبت الماضي، ليتصدر "الروسونيري" الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه.

ويستضيف فريق المدرب ستيفانو بيولي، منافسه ليفربول في دوري الأبطال، غدا الثلاثاء، حيث يحتاج ميلان للفوز فقط ليتشبث بآمله في بلوغ دور الستة عشر.

المصدر: رويترز