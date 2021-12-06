الاتحاد السوري لكرة السلة يقرر حل الجهاز الفني والإداري

قرر الاتحاد السوري لكرة السلة، في اجتماعه الأخير الذي عقده ظهر أمس الأحد، في مقره بمدينة الفيحاء في العاصمة دمشق، حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأول.

وجاء هذا القرار بعد النتائج المخيبة للآمال التي خرج بها المنتخب في الجولة الأولى من التصفيات العالمية وخسارتيه أمام منتخب كازاخستان، إضافة لتصميم أعضاء الاتحاد على ضرورة إجراء تغييرات جوهرية بجسم المنتخب على أن يكون بصورة مغايرة في المرحلة المقبلة من التصفيات العالمية.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" تثبت مشاركة منتخب الرجال في البطولة العربية المقررة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين (9 و16) فبراير 2022.

المصدر: "alwatanonline"