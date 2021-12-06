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احتمالات تأهل منتخب العراق إلى ربع نهائي كأس العرب

الرياضة

احتمالات تأهل منتخب العراق إلى ربع نهائي كأس العرب
AFP
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يأمل منتخب العراق في استغلال الفرصة الأخيرة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، للتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.

ويتصدر منتخب قطر، المتأهل سلفا لدور الثمانية، ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط مقابل نقطتين للعراق، ونقطة واحدة لكل من عمان والبحرين.

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ويلعب منتخب العراق مع قطر، وعمان ضد البحرين في وقت لاحق اليوم الاثنين، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

ولن تكون مهمة العراق، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (أربعة ألقاب)، سهلة أمام أصحاب الأرض، لكن الفوز سيضمن لـ"أسود الرافدين" العبور بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين البحرين وعمان اللذين لا يملكان مصيرهما بين يديهما.

وفيما يلي جميع احتمالات تأهل العراق:

1- الفوز على قطر بأي نتيجة.

2- التعادل مع قطر مع ضرورة تعادل عمان والبحرين.

3- في حال خسارة العراق أمام قطر، وتعادل عمان مع البحرين، سيتم اللجوء إلى لوائح بطولة كأس العرب لتحديد المتأهل بين العراق وعمان والبحرين.

وهذا ما تنص عليه لوائح بطولة كأس العرب لتحديد المتأهل في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عد النقاط مع نهاية منافسات دور المجموعات:

1- فرق الأهداف الإجمالي للمنتخبات المعنية.

2- إجمالي الأهداف المسجلة من قبل المنتخبات المعنية.

3- النقاط المتحصل عليها في المواجهات المباشرة.

4- فرق الأهداف في المواجهات المباشرة.

5- إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة.

6- اللعب النظيف.

7- القرعة لتحديد المتأهل في حال تساوي المنتخبات الثلاثة في كل المعايير السابقة.

المصدر: RT

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