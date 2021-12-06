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شاهد.. كوادرادو يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية في الدوري الإيطالي

الرياضة

شاهد.. كوادرادو يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية في الدوري الإيطالي
Reuters
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أحرز الكولومبي خوان كوادرادو، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه يوفنتوس بضيفه جنوى، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف في الدقيقة التاسعة، من ركلة ركنية لعبها الكولومبي مباشرة باتجاه المرمى، لتسكن زاوية صعبة على حارس مرمى جنوى.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كوادرادو هو اللاعب الثامن، الذي ينجح في تسجيل هدف مباشر من ركلة ركنية في الدوري الإيطالي، منذ بداية العقد الأخير.

والسبعة السابقون هم: دي ناتالي (2010)، ريجوني (2012)، أليخاندرو غوميز (2015)، رودريغو دي بول (2017)، خوزيه كاييخون (2017)، بولجار (2018)، وهاكان كالهانوغلو (2021).

وانتهى لقاء يوفنتوس وضيفه جنوى بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، ليرفع رفاق كوادرادو، رصيدهم إلى 27 نقطة في المركز الخامس في جدول تريب الدوري الإيطالي.

المصدر: "أوبتا"

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