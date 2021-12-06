الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يهزم جنوى ويقترب من المربع الذهبي

حقق يوفنتوس فوزه الثاني تواليا وبات خامسا بتغلبه على ضيفه جنوى 2-0، أمس الأحد، في المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد هزيمتين على أرض تشيلسي الإنجليزي 0-4 في دوري أبطال أوروبا، ثم على أرضه في المرحلة قبل الماضية من الدوري الإيطالي ضد أتالانتا 0-1، استفاد يوفنتوس من تواضع مستوى منافسه للمرحلة الثانية تواليا لكي يحقق الفوز.

وكان فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، تغلب في المرحلة الماضية على مضيفه ساليرنيتانا الأخير 2-0، ثم حقق أمس فوزه الثامن في هذا الموسم على حساب جنوى بفضل ثنائية من توقيع الكولومبي خوان كوادرادو، والأرجنتيني باولو ديبالا، في الدقيقتين 9، و82.

وبعد هذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، وبات على بعد سبع نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال.

المصدر: وكالات