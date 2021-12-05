حملة إعلامية تهدف لرفع الحظر الدولي عن ملاعب كرة القدم العراقية

أطلقت مجموعة من العراقيين حملة إعلامية لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية تزامنا مع منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر.

وأطلق الحملة الصحفي العراقي المختص بالشأن الرياضي علي نوري، الذي قال لـRT: "من حقنا أن نلعب على أراضينا، كل شيء متوفر، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار الحظر".

الإعلان الرسمي عن حملة : #انصفونا_حظر_العراق_ظالم



شباب همتكم ، الدعم واجب وطني لرفع الظلم عن العراق .. رتويت رجاءً من كل عراقي وعربي.



نحتاج وصول الحملة إلى ترند ، همتكم لاستراداد حقوقنا. #البحرين_العراق#كاس_العرب_FIFApic.twitter.com/lU5EPe8pjq — علي نوري (@Ali_nori2000) December 3, 2021

وأضاف: "هذه الحملة ستستمر، وسنسعى إلى توسعتها لحين الضغط على الاتحادين الآسيوي والدولي لرفع الحظر الدولي عن ملاعبنا".

وتداول صحفيون ونشطاء في العراق وشخصيات عربية مؤثرة وسم (#انصفونا_حظر_العراق_ظالم).

الى متى اللعب خارج ارض العراق !!



شاهدوا الحضور البهي في بطولة غرب اسيا للشباب في بغداد



#انصفونا_حظر_العراق_ظالمpic.twitter.com/rXq9iWovFO — علي الخالدي - Ali al-Khalidi (@alialkhalede) December 5, 2021

نعم لرفع الحظر على #ملاعب#العراق

العراق جاهزة لإستضافة أحداث رياضية عالمية ، اذا لم نقف معكم من سيقف معكم ؟#انصفونا_حظر_العراق_ظالم#بغدادpic.twitter.com/YzGtWan2ef — احمد الجهضمي (@aljhdhamy) December 5, 2021

فعلاً نتمنى إزالة الحظر عن الملاعب العراقية ..

من الظلم أن يُحجب جمال المدرج العراقي ..



🇸🇦💚🇮🇶



#انصفونا_حظر_العراق_ظالمpic.twitter.com/GrUW4OT2Di — ماجد المالكي (@MAJEDALMALKI16) December 4, 2021

ويأمل العراقيون أن يرفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الحظر الدولي عن ملاعبهم بعد عقود طويلة لم تخض فيها المنتخبات العراقية مبارياتها الرسمية الدولية على أراضيها.

وفي سبتمبر الماضي استقبلت مدينة البصرة وفدا من "الفيفا" لتقييم الأوضاع فيها بشأن رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وقبل أسابيع قال وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال إن "جميع المعطيات والوعود التي حصلنا عليها من أطراف دولية تؤكد لنا انتهاء الحظر على الملاعب العراقية تماما لجميع المدن يضاف لها سعينا لإكمال جميع المنشآت أيضا".

المصدر: RT