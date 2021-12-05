ليفربول يتغزل بصلاح بعد تمريرته السحرية والهدف القاتل (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على "تويتر" فيديو لهدف الفوز الذي سجله "الريدز" في الوقت القاتل من مباراته أمام مضيفه وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة 15 من "البريميرليغ".

وسجل البلجيكي ديفوك أوريغي هدف المباراة الوحيد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من زميله النجم المصري محمد صلاح.

وأرفق ليفربول الفيديو بالقول: "انطلاقة وتمريرة سحرية من صلاح وإنهاء مثالي من المثالي أوريغي".

القتال حتى الثانية الأخيرة هو عقيدة راسخة لدى الريدز! 👊🔴



انطلاقة وتمريرة سحرية من صلاح 🏃‍♂️

إنهاء مثالي من المثالي أوريغي ⚽️pic.twitter.com/YdVp3CMylY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 5, 2021

كما نشر "الريدز" صورة للحظة تمريرة صلاح الرائعة:

فوز درامي في اللحظات الأخيرة! ⌛️



هدف المُنقذ @DivockOrigi من جميع الزوايا.. مُتعة ما بعدها مُتعة 🙌🔴



مقدم لكم بواسطة @Sonos 📹pic.twitter.com/B3tc7prSDW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 5, 2021

رمية من الملك @MoSalah بمهارة تفتح للهدف الأبواب 🇪🇬👑



محمد صلاح يتصدر قائمة مقدمي التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 9⃣ تمريرات، ويساهم حتى الآن في 28 هدف بجميع المسابقات ⚽️ pic.twitter.com/C47xXAX6wo — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 5, 2021

إقرأ المزيد

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم "البريميرليغ" برصيد 13 هدفا متقدما بأربعة أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بعد مضي 15 جولة من عمر المسابقة، كما يتصدر أيضا قائمة أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة برصيد 9 أهداف.

المصدر: RT