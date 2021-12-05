ليفربول يتغزل بصلاح بعد تمريرته السحرية والهدف القاتل (فيديو)
نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على "تويتر" فيديو لهدف الفوز الذي سجله "الريدز" في الوقت القاتل من مباراته أمام مضيفه وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة 15 من "البريميرليغ".
وسجل البلجيكي ديفوك أوريغي هدف المباراة الوحيد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من زميله النجم المصري محمد صلاح.
وأرفق ليفربول الفيديو بالقول: "انطلاقة وتمريرة سحرية من صلاح وإنهاء مثالي من المثالي أوريغي".
القتال حتى الثانية الأخيرة هو عقيدة راسخة لدى الريدز! 👊🔴— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 5, 2021
انطلاقة وتمريرة سحرية من صلاح 🏃♂️
إنهاء مثالي من المثالي أوريغي ⚽️pic.twitter.com/YdVp3CMylY
كما نشر "الريدز" صورة للحظة تمريرة صلاح الرائعة:
تمريرة رائعة من صلاح 😉#وولفرهامبتون_ليفربولpic.twitter.com/8sx9Tv4S4v— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 4, 2021
فوز درامي في اللحظات الأخيرة! ⌛️— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 5, 2021
هدف المُنقذ @DivockOrigi من جميع الزوايا.. مُتعة ما بعدها مُتعة 🙌🔴
مقدم لكم بواسطة @Sonos 📹pic.twitter.com/B3tc7prSDW
رمية من الملك @MoSalah بمهارة تفتح للهدف الأبواب 🇪🇬👑— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 5, 2021
محمد صلاح يتصدر قائمة مقدمي التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 9⃣ تمريرات، ويساهم حتى الآن في 28 هدف بجميع المسابقات ⚽️ pic.twitter.com/C47xXAX6wo
يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم "البريميرليغ" برصيد 13 هدفا متقدما بأربعة أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي بعد مضي 15 جولة من عمر المسابقة، كما يتصدر أيضا قائمة أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة برصيد 9 أهداف.
المصدر: RT
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