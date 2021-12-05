روسيا تتوج بكأس ديفيز لكرة المضرب للمرة الثالثة في تاريخها (فيديو)
توج المنتخب الروسي بلقب بطل كأس ديفيز للتنس بعد تقدمه على نظيره الكرواتي بفوزين نظيفين في الدور النهائي للبطولة في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد.
وحقق الانتصار الأول لروسيا أندريه روبليوف المصنف خامسا عالميا بفوزه في المباراة الأولى بفئة الفردي على الكرواتي بورنا جوجو بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و7-6 خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.
Reporting for duty 😎@AndreyRublev97 sends RTF within reach 6-4 7-6(5)#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/KjBY7I1ZRx— Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021
أما الانتصار الثاني لروسيا بفئة الفردي فتكفل به دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا بفوزه على مارين سيليتش المصنف الـ33 عالميا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و28 دقيقة.
The moment @DaniilMedwed defeated Cilic 7-6(7) 6-2 to clinch a third Davis Cup title for RTF ⚪️🔵🔴#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/yX6rrIQm4x— Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021
وهذه المرة الثالثة التي تتوج فيها روسيا بكأس ديفيز بعد عامي 2002 و2006.
RTF move to joint-7th place on the all-time list for most Davis Cup titles! 🏆— Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021
32 - USA 🇺🇸
28 - Australia 🇦🇺
10 - France 🇫🇷
10 - Great Britain 🇬🇧
7 - Sweden 🇸🇪
6 - Spain 🇪🇸
3 - Czech Republic 🇨🇿
3 - Germany 🇩🇪
3 - RTF ⚪️🔵🔴#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/kzTC09OHLi
2002, 2006, 2021 🏆🏆🏆— Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021
RTF are World Champions for the third time! 🎾#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/LcJjse9frn
وسيلعب المنتخبان مباراة الزوجي في وقت لاحق اليوم ولكن نتيجتها لن تؤثر على فوز روسيا باللقب.
Who will win the 109th edition of the Davis Cup? 🏆#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/Xkslu3sw5R— Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021
وأقيمت الأدوار النهائية لكأس ديفيز على الملاعب الصلبة في العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما أقيمت مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية بإسبانيا ومدينتي تورينو الإيطالية وأنسبروك النمساوية، على مدار أسبوع ونصف الأسبوع.
المصدر: rsport.ria.ru
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