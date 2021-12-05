روسيا تتوج بكأس ديفيز لكرة المضرب للمرة الثالثة في تاريخها (فيديو)

توج المنتخب الروسي بلقب بطل كأس ديفيز للتنس بعد تقدمه على نظيره الكرواتي بفوزين نظيفين في الدور النهائي للبطولة في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد.

وحقق الانتصار الأول لروسيا أندريه روبليوف المصنف خامسا عالميا بفوزه في المباراة الأولى بفئة الفردي على الكرواتي بورنا جوجو بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-4 و7-6 خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

أما الانتصار الثاني لروسيا بفئة الفردي فتكفل به دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالميا بفوزه على مارين سيليتش المصنف الـ33 عالميا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و28 دقيقة.

The moment @DaniilMedwed defeated Cilic 7-6(7) 6-2 to clinch a third Davis Cup title for RTF ⚪️🔵🔴#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/yX6rrIQm4x — Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021

وهذه المرة الثالثة التي تتوج فيها روسيا بكأس ديفيز بعد عامي 2002 و2006.

RTF move to joint-7th place on the all-time list for most Davis Cup titles! 🏆



32 - USA 🇺🇸

28 - Australia 🇦🇺

10 - France 🇫🇷

10 - Great Britain 🇬🇧

7 - Sweden 🇸🇪

6 - Spain 🇪🇸

3 - Czech Republic 🇨🇿

3 - Germany 🇩🇪

3 - RTF ⚪️🔵🔴#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/kzTC09OHLi — Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021

وسيلعب المنتخبان مباراة الزوجي في وقت لاحق اليوم ولكن نتيجتها لن تؤثر على فوز روسيا باللقب.

Who will win the 109th edition of the Davis Cup? 🏆#DavisCupFinals#byRakutenpic.twitter.com/Xkslu3sw5R — Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021

وأقيمت الأدوار النهائية لكأس ديفيز على الملاعب الصلبة في العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما أقيمت مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية بإسبانيا ومدينتي تورينو الإيطالية وأنسبروك النمساوية، على مدار أسبوع ونصف الأسبوع.

المصدر: rsport.ria.ru