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شاهد.. رد فعل عفوي لمحمد بن سلمان خلال ترحيب الحضور به في جائزة السعودية للفورمولا واحد

الرياضة

شاهد.. رد فعل عفوي لمحمد بن سلمان خلال ترحيب الحضور به في جائزة السعودية للفورمولا واحد
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حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى حلبة جدة التي تستضيف اليوم الأحد سباق جائزة السعودية الكبرى وهي الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا واحد.

ورحبت جموع من الجماهير الحاضرة على المدرجات بمحمد بن سلمان لحظة دخوله إلى حلبة السباق، قبل أن ينادي عليه أحد الجماهير بصوت مرتفع قائلا: "يا بن سلمان" ليقف ولي العهد وينظر باتجاه مصدر الصوت مبتسما، حينها قال المشجع: تحية، فبادله ولي العهد السعودي التحية له ولباقي الجماهير.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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