شاهد.. رد فعل عفوي لمحمد بن سلمان خلال ترحيب الحضور به في جائزة السعودية للفورمولا واحد
حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى حلبة جدة التي تستضيف اليوم الأحد سباق جائزة السعودية الكبرى وهي الجولة قبل الأخيرة من بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا واحد.
ورحبت جموع من الجماهير الحاضرة على المدرجات بمحمد بن سلمان لحظة دخوله إلى حلبة السباق، قبل أن ينادي عليه أحد الجماهير بصوت مرتفع قائلا: "يا بن سلمان" ليقف ولي العهد وينظر باتجاه مصدر الصوت مبتسما، حينها قال المشجع: تحية، فبادله ولي العهد السعودي التحية له ولباقي الجماهير.
يارب تحفظه و تطول بعمره و تجعل ابتسامته دايمة..— معن القويعي (@MaanAlquiae) December 5, 2021
تاج الرأس سيدي #محمد_بن_سلمان#نسابق_المستقبل#فورمولا1_في_السعودية 🏎 pic.twitter.com/eHWJIu3AuF
شاهد: ردة فعل عفوية للأمير #محمد_بن_سلمان خلال ترحيب الجمهور به في سباق #فورمولا1 🇸🇦 pic.twitter.com/L3JAhJXx9E— The Saudi Post (@TheSaudi_post) December 5, 2021
Watch:— زبدة Hashtag (@tag_Shortcut) December 5, 2021
Crowds became crazy when MBS came to #SaudiArabianGP circuit 😍😍👇🏽🇸🇦#محمد_بن_سلمان_في_فورمولا1
pic.twitter.com/N1VP9lyLff
الأمير #محمد_بن_سلمان يصل إلى حلبة #جدة لحضور سباق فورمولا 1 على جائزة #السعودية الكبرى. pic.twitter.com/ooICXhItSJ— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 5, 2021
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.