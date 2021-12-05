شاهد.. "الفيفا" يتغنى بقذيفة المصري رفعت وبصاروخية السوري العنز

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على "تويتر" هدفين جميلين تم تسجيلهما خلال الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".

وسجل الهدف الأول أحمد رفعت نجم المنتخب المصري في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع نظيره السوداني وانتهت بخامسية نظيفة لمصلحة "الفراعنة" ضمن منافسات المجموعة الرابعة أمس السبت.

وسجل رفعت هدفه الرائع من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء بعد متابعة كرة حرة نفذها بنفسه بيمناه حيث ارتدت من العارضة ليرسلها بيسراه في محاولته الثانية إلى شباك الحارس السوداني.

وعلق حساب "الفيفا" على الهدف: "قذيفة صاروخية".

والهدف الثاني سجله السوري محمد العنز في المباراة التي جمعت المنتخب السوري مع نظيره التونسي وانتهت لمصلحة "نسور قاسيون" بهدفين نظيفين ضمن المجموعة الثانية أمس الأول.

وسجل العنز هدفه العالمي بتسديدة صاروخية بيمناه في الدقيقة الـ47 من خارج منطقة الجزاء حيث ارتطمت الكرة بأسفل عارضة حارس المرمى التونسي وتابعت طريقها لمعانقة الشباك.

وعلق حساب "الفيفا" على الهدف: "لا يصدق".

المصدر: RT