تعرف على مباريات الجولة الثالثة والحاسمة من كأس العرب.. مواجهات نارية تلوح في الأفق في ربع النهائي

تنطلق غدا الاثنين الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر الجاري.

وأسدل الستار أمس السبت عن الجولة الثانية من دور المجموعات بإقامة أربع مباريات، وأسفرت عن تأهل 3 منتخبات إلى الدور ربع النهائي هي مصر والجزائر عن المجموعة الرابعة، والمغرب عن المجموعة الثالثة، لتنضم للمنتخب القطري الذي ضمن مبكرا إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى وحجز أول تذاكر دور الثمانية أمس الأول، وتبقى 4 مقاعد شاغرة ستتحدد في الجولة الثالثة.

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ويشارك في "مونديال العرب" 16 منتخبا عربيا مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

وستقام منافسات الجولة الثالثة على مدار يومين بواقع 4 مباريات كل يوم، على أن تلعب مباراتا كل مجموعة بذات التوقيت.

- يوم الاثنين ( 6 ديسمبر) تلعب مواجهات المجموعتين الأولى والثانية:

- ضمن المجموعة الثانية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

سوريا - موريتانيا

تونس - الإمارات

الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الثانية:

1- الإمارات برصيد 6 نقاط

2- تونس برصيد 3 نقاط

3- سوريا برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية لكأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆 بعد مباراتي اليوم!



من سيتأهل من هذه المجموعة برأيكم؟ pic.twitter.com/IoL9yUnObh — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 3, 2021

- ضمن المجموعة الأولى في تمام الساعة 22:00:

سلطنة عمان - البحرين

قطر - العراق

الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الأولى:

1- قطر برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- العراق برصيد نقطتين

3- سلطنة عمان برصيد نقطة واحدة

4- البحرين برصيد نقطة واحدة

ومع ضمان قطر التأهل في صدارة المجموعة سيكون الصراع على أشده بين منتخبات العراق وعمان والبحرين على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى لكأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆 بعد مباراتي اليوم!



قطر تضمن التأهل من المجموعة في المركز الأول ✅ pic.twitter.com/1Zb6izvZtr — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 3, 2021

- يوم الثلاثاء ( 7 ديسمبر) تلعب مواجهات المجموعتين الثالثة والرابعة:

- ضمن المجموعة الثالثة في تمام الساعة 18:00:

الأردن - فلسطين

المغرب - السعودية

الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب برصيد 6 نقاط (تأهل)

2- الأردن برصيد 3 نقاط

3- السعودية برصيد نقطة واحدة

4- فلسطين برصيد نقطة واحدة

ومع ضمان المنتخب المغربي التأهل، سيكون الصراع ثلاثيا بين الأردن والسعودية وفلسطين على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة.

ترتيب المجموعة الثالثة لكأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆 بعد مباراتي اليوم!



🇲🇦 منتخب المغرب يضمن التأهل من المجموعة ✅ pic.twitter.com/1Rvabb3Hu6 — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 4, 2021

- ضمن المجموعة الرابعة في تمام الساعة 22:00:

لبنان - السودان

الجزائر - مصر

الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الرابعة:

1- مصر برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- الجزائر برصيد 6 نقاط (تأهلت)

3- لبنان بدون رصيد

4- السودان بدون رصيد

وستمثل الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، صراعا على صدارة المجموعة بين المنتخبين المصري والجزائري من جهة، وفرصة أخيرة لحفظ ماء الوجه بين المنتخبين اللبناني والسوداني من جهة ثانية.

ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆 بعد مباراتي اليوم!



منتخبا 🇩🇿 الجزائر و 🇪🇬 مصر @EFA يحسمان التأهل من المجموعة! من سيفوز في اللقاء المرتقب بينهما يوم الثلاثاء؟ pic.twitter.com/AicMbZHkdd — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 4, 2021

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جدول مباريات الدور الثاني (ربع النهائي):

- يوم الجمعة في الـ10 من ديسمبر:

متصدر المجموعة الثانية ضد وصيف المجموعة الأولى (18:00)

قطر (متصدر المجموعة الأولى) ضد وصيف المجموعة الثانية (22:00)

- يوم السبت في الـ11 من ديسمبر:

متصدر المجموعة الرابعة ضد وصيف المجموعة الثالثة (18:00)

متصدر المجموعة الثالثة ضد وصيف المجموعة الرابعة (22:00).

وستقام مباراتا نصف النهائي يوم الأربعاء في الـ15 من ديسمبر، على أن يتنافس الفائزان من مواجهتي المربع الذهبي على رفع كأس البطولة في الـ18 من ديسمبر.

المصدر: RT