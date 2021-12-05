 
مباشر

شاب من ذوي الهمم يتمنى لقاء محمد صلاح.. والسيسي: نجيبه

الرياضة

شاب من ذوي الهمم يتمنى لقاء محمد صلاح.. والسيسي: نجيبه
AFP HANDOUT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rw0a

تمنى علي هاني أحمد، بطل مصر في ألعاب القوى والحاصل على 49 ميدالية، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم، أن يرى نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال علي، ردا على سؤال النجم أشرف عبدالباقي، خلال الاحتفالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم: أصعب لحظة في حياتك كانت إيه يا علي؟

إقرأ المزيد
محمد صلاح يكشف مجال استثماراته في مصر وطقوسه فور وصوله القاهرة ورأيه بأغاني
محمد صلاح يكشف مجال استثماراته في مصر وطقوسه فور وصوله القاهرة ورأيه بأغاني "المهرجانات"

وعقب الشاب علي على السؤال قائلا: نفسي أشوف أبومكة.. محمد صلاح.. أشوفه مرة واحدة بس وأمشي علطول.

ورد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي حضر الاحتفالية، على أمنية علي هاني قائلا: نجيبه، (صلاح) بطل ودايما مع مصر".

المصدر: masrawy

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا